La Fortitudo Pallacanestro ha annunciato di essere giunta ad un accordo per assegnare all’allenatore Devis Cagnardi la supervisione tecnica della Fortitudo Flats Service. L’ex allenatore della Fortitudo Agrigento, sebbene sia stato contattato dalla Agrigento Moncada per un ipotetico ritorno, è alla fine approdato a Bologna.

Cagnardi è nato a Pisogne nel febbraio del 1976 e ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2006, allenando le giovanili di Reggio Emilia e venendo promosso ad assistent coach nel 2010 e, successivamente, a head coach nel 2018.

Con la Pallacanestro Reggiana ha contribuito alla vittoria dell’EuroChallenge nel 2014, nonché alla partecipazione all’EuroCup e alla finale scudetto LBA nel 2015, anno in cui la vittoria fu della Dinamo Sassari. Nelle stagione 2015/16, in qualità di vice allenatore in Reggio Emilia, ha portato a casa la Supercoppa Italiana e ha partecipato nuovamente alla finale scudetto, questa volta contro Milano.

Nel giugno del 2019 ha assunto la veste di guida della Fortitudo Agrigento, in quell’anno militante in seria A2, e ha portato la squadra al secondo posto in classifica, dietro Torino.

Nell’estate del 2020 ha ricoperto il ruolo di head coach della Blue Basket Treviglio, guidando il team per un’intera stagione, per poi passare a Bergamo l’anno successivo, giungendo alla semifinale playoff.

Due anni più tardi, durante la stagione 2022/23, Cagnardi è tornato nuovamente a dirigere la Fortitudo Agrigento, nuova arrivata in Serie A2, conquistando la permanenza in anticipo di quattro giornate.

Nella stagione successiva, viene introdotto come nuovo vice-allenatore della Pallacanestro Cantù, e porta la squadra alla finalissima playoff, persa contro Trieste, e alla Final Four di Coppa Italia.

Devis Cagnardi, con una simile carriera e gli innumerevoli traguardi raggiunti, si presenta come una scelta promettente per la Fortitudo Bologna, nonché come una figura chiave per il futuro successo della squadra, che è pronta a lottare per il ritorno in A1 sotto la guida esperta del suo nuovo allenatore.