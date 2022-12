Uil Agrigento, il bilancio delle attività svolte nel 2022

Si è riunito il Consiglio Confederale territoriale della Uil di Agrigento. È stata fatta una sintesi delle attività svolte durante l’anno in provincia, sia come azione sindacale che come produttività dei Servizi Uil, l’istituto di patronato Ital e il Centro di Assistenza Fiscale Caf. “Abbiamo esteso la presenza dei Servizi nel territorio provinciale- dice il segretario generale della Uil, Gero Acquisto- con l’apertura di nuove sedi o doppie sedi comunali, come nel comune di Licata.

Tante le battaglie sindacali portate avanti quest’anno e molte ancora le sfide da affrontare. Bilancio positivo e soddisfacente sul piano organizzativo e soprattutto sul piano umano; nella Nostra Organizzazione le persone continuano ad essere al centro e l’unione della nostra squadra ci permette di lavorare con ottimi risultati”.

Numerosi ed interessanti gli interventi.

L’Assemblea si è conclusa con una conviviale che sottolinea “l’importanza della condivisione in un momento in cui l’unione, oggi più che mai, rappresenta la nostra forza”, ha concluso Acquisto.