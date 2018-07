Donazioni dal nord Italia per la pista di pattinaggio di San Leone, al centro di azioni di recupero ad opera di iniziative di “protagonismo civico”.

Grazie all’intervento della Polisportiva Acis presieduta da Angelo Turano e dell’associazione “Grifoni Concordia” di cui è presidente Salvatore D’Oro, sono iniziati i lavori per la sistemazione dell’impianto che potrebbe riaprire i battenti il prossimo mese. Per finanziare il tutto però occorrono soldi, così le associazioni hanno lanciato una petizione, alla quale hanno subito risposto presente, appassionati, amatori e sportivi del nord Italia, che avendo appreso la notizia hanno subito donato i primi euro. Non sono tantissimi ma è già un segnale importante e generoso, nella speranza che adesso si aggiungano altre donazioni, magari dal territorio agrigentino.

Per partecipare alla petizione, intitolata “Realizziamo un Sogno”, basta effettuare un bonifico bancario, di qualunque importo, al seguente IBAN IT87P0103082800000003977531, intestato ad ASd Polisportiva Acis – indicando come causale “Realizziamo un sogno”.

Per la pista di pattinaggio di San Leone era stata predisposta la chiusura lo scorso 18 maggio, ma ad aprile la commissione sportiva consiliare aveva convocato un tavolo tecnico. Oggi, grazie alla caparbietà e alla buona volontà degli sportivi, i lavori per renderla fruibile.

