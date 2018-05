Conti schiacciati da un’emorragia di bilancio e il Comune cita l’Asp

Buco da 6.786.794 euro che rischia di far saltare le casse del Comune di Agrigento. Si tratta di somme che incidono su un’emorragia di bilancio che rischia di non fermarsi.

Le somme in questione, sono il risultato del mancato

Da un esame dei conti, è emerso infatti che dal 2011 ad oggi, il Municipio non ha visto il becco di un centesimo. Firetto è corso subito ai ripari: è stata improntata una causa all’Asp per il riconoscimento del dovuto.

In particolare, da uno studio effettuato, Palazzo dei Giganti, dal 2011 al 2016, avanzava 3.211.120 euro come costo di compartecipazione. Il Municipio ha chiesto per il 2017, 1. 023.994 euro. Per il 2018 è stata stimata una spesa annua pari a 2.301.680 euro. Nel 2017 inoltre si sono aggiunte altre 250mila euro, che questo punto verranno conteggiate come debito fuori bilancio.

Il Sindaco di Agrigento Calogero Firetto applica pressione diretta e costante sulla ferita ma debiti su debiti continuano ad alimentare il malessere. Così il primo cittadino, da vicepresidente dell’Anci, ha chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico in sede di commissione regionale sanitaria.

Alla riunione hanno preso parte inoltre il segretario comunale del Municipio di Palermo e il segretario Generale dell’Associazione dei Comuni Siciliani: Mario Emanuele Alvano.

Quello che è emerso è che non è solo il Comune di Agrigento a trovarsi in questa posizione, ma si tratta di una questione generalizzata. Una sorta di un anello nella catena dei problemi che arrivano dall’ultimo bilancio consuntivo e che, se non si pone freno all’emorragia, sono destinati a sfociare nel prossimo esercizio.

A pesare sui conti della Città dei Templi sono i crediti deteriorati che nel caso agrigentino ammontano a cifre esorbitanti. La questione era già chiara nei mesi scorsi, ma nonostante questo, il consuntivo non è passato, con il parere dei revisori che hanno espresso riserva per l’assenza di certezze sul dare-avere .

“Questa – spiega il primo cittadino – è una di quelle vicende che stanno dissanguando gli enti locali e che rientrano tra le cause sostanziali che portano al rischio di dissesto. Il municipio è la prima frontiera, altri enti appaiono distratti, l’Asp è probabilmente uno di questi“.

