Nudisti si radunano a Torre Salsa – ai carabinieri segnalati atti osceni

Polemiche per il raduno nudista che si è tenuto domenica scorsa all’interno della riserva natura di Torre Salsa, specificatamente in un tratto della splendida spiaggia. Un vero e proprio caso sorto dopo la “giornata di sensibilizzazione” organizzata da un paio di associazioni con centinaia di persone presenti provenienti da tutta la Sicilia. Il Giornale di Sicilia, in edicola questa mattina, parla della vicenda della quale sembra si stiano occupano anche i Carabinieri della Stazione di Siculiana, dopo alcune segnalazioni di presunti atti di esibizionismo e atti osceni.

Ultima modifica: 31 luglio 2018