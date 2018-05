Il 9,5% degli avvocati risiedono in Sicilia, ad Agrigento 1334 professionisti

AVVOCATI: IN SICILIA 23.095 SUI 242 MILA IN ITALIA

Dagli ultimi dati della Cassa Nazionale Forense emerge che il 9,5% degli avvocati sul totale nazionale risiedono in Sicilia; prima provincia Catania con 5439 iscritti

Milano, 3 maggio 2018 – Con 23.095 iscritti, la Sicilia si conferma la quarta regione per numero di avvocati, dietro Campania, Lombardia e Lazio, e Catania la sesta provincia d’Italia con 5439 iscritti. Il dato emerge da “I numeri dell’avvocatura”, documento redatto annualmente dalla Cassa Forense, che evidenzia che al 31 dicembre 2017 gli avvocati residenti in Italia sono oltre 242 mila, lo 0,4% in più rispetto all’anno precedente (pari a circa mille professionisti), ma in flessione rispetto alla media degli ultimi anni del tasso di crescita degli avvocati iscritti agli albi.

La Sicilia, quart’ultima regione d’Italia per reddito medio, ma prima per numero di ordini presenti sul territorio (16), conta un numero di avvocate inferiore a quello dei colleghi maschi, 10.795 contro 12.300.

Anche a livello regionale si registra il forte divario reddituale tra avvocate e avvocati riscontrabile anche su base nazionale: il reddito medio delle avvocate è infatti di 13.148 euro annui contro i 30.227 euro degli avvocati.

L’Ordine che conta il maggior numero di professionisti è quello di Catania con 5439 iscritti, seguono Palermo (5000), Messina (2695), Siracusa (1499 ) e Agrigento (1.334 ). A Sciacca ci sono 432 avvocati di cui 170 donne e 262 uomini .

In crescita, anche se di poco, il volume d’affari dell’avvocatura italiana che, dopo alcuni anni di recessione, è tornato in positivo dello 0,2%. La fascia d’età più redditizia rimane quella dei professionisti tra i 65 e i 69 anni; inusualmente in aumento il volume d’affari degli avvocati over 74 e della fascia under 30-39.

La Campania, con 34.330 avvocati, conta il maggior numero di professionisti sul territorio regionale, il 14,2% del computo nazionale; seguono la Lombardia (33.601) e il Lazio (33.371). Molto distanti tutte le altre regioni: in quarta posizione si piazza la Sicilia con il 9,5% (23.095), poi la Puglia con il 9% (21.693), Emilia Romagna (13.478), Calabria (13.310), Toscana (12.257) e Veneto (12.212). Fanalino di coda la Valle d’Aosta con 173 avvocati, solo lo 0,1% del totale, poi Molise (1580) e Trentino Alto Adige (1.874).

ORDINI DONNE UOMINI TOTALE Agrigento 679 635 1334 Barcellona Pozzo di Gotto 325 333 658 Caltagirone 215 296 511 Caltanissetta 256 341 597 Catania 2637 2802 5439 Enna 289 327 616 Gela 192 250 442 Marsala 392 432 824 Messina 1249 1446 2695 Palermo 2283 2717 5000 Patti 349 303 652 Ragusa 498 542 1040 Sciacca 170 262 432 Siracusa 665 834 1499 Termini Imerese 282 376 658 Trapani 314 384 698

Ultima modifica: 3 maggio 2018