Zecche infestano Fontanelle, Di Rosa: “A rischio la salute pubblica”

Zecche e paura a Fontanelle. A lanciare l’allarme è il leader del movimento “Mani Libere”, l’agrigentino Giuseppe Di Rosa.

Sono diversi gli agrigentini e residenti nel quartiere a chiedere aiuto, per una vera e propria “invasione” di zecche rosse. L’ex vice presidente del consiglio comunale ha scritto all’Asp ma anche agli uffici comunali, per una situazione più che mai importante.

Di Rosa, tramite nota, fa sapere che il pericolo è in “via Borone Celsa, su delle panchine destinate allo svago ed alla seduta delle persone e degli abitanti del quartiere, sono state trovate numerosissime ‘zecche rosse'”.

“L’Asp ha più volte sollecitato pulizie e disinfestazioni straordinarie al Comune di Agrigento. La situazione igienico sanitaria del territorio del Comune di Agrigento è ai limiti della vivibilità. In tale stato di abbandono è naturale il proliferare di animali di ogni genere – scrive Di Rosa – e purtroppo anche di alcuni esemplari di zecche della famiglia degli ‘aracnidi’ che si attaccano alla pelle. Il morso di solito – dice Di Rosa – non è doloroso e non causa prurito, per cui può passare inosservato. Alcuni tipi di zecca possono trasmettere col loro morso gravi malattie tra cui la Lyme. L’esistenza – aggiunge Di Rosa – di questi velenosi insetti è causa di forte preoccupazione degli abitanti del quartiere Fontanelle che, purtroppo, preferiscono non usufruire delle panchine e degli spazi pubblici. Pertanto – dice Di Rosa all’Asp – si chiede che ognuno, per la propria competenza, provveda con assoluta immediatezza per prevenire eventuali infezioni e proliferarsi di malattie trasmesse da animali all’uomo e di volere sollecitare, all’amministrazione in carica, l’interesse per la salute pubblica visto che il primo cittadino è anche ‘responsabile della salute pubblica’ del comune che amministra”.