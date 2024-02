Grande successo per l’incontro con Massimo Zampini, avvocato e noto opinionista televisivo. Autore del libro “JUVENTUS: Un’ossessione italiana, 38 scudetti, 9 consecutivi, 20 anni sotto processo: il calcio rovesciato e il colpevole perfetto”. L’incontro si è tenuto sabato scorso nella sede del Juventus Club Valle dei Templi. Zampini, celebre ospite in TV e prolifico autore, ancora una volta è riuscito a smontare i pregiudizi sulla sua squadra del cuore. Dialogando con il presidente del Juventus Club, Salvatore Capraro, e con il giornalista Domenico Vecchio, che ha moderato l’incontro, Zampini ha ironicamente smascherato la faziosità nella narrazione, ridicolizzando i cliché comuni sulla Juventus. Prima di autografare libri, Zampini ha risposto alle domande dei soci del club, suscitando particolare interesse per i temi trattati. Dopo l’incontro con Moreno Torricelli, un altro evento riuscito ad Agrigento, organizzato dal Juventus Club.

