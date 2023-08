Ecco la scaletta indimenticabile dell’evento

Nella magica cornice del Teatro Valle dei Templi, la serata di ieri è stata pervasa da un’atmosfera di pura passione musicale, grazie al concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. L’inedita collaborazione tra questi due maestri della musica italiana ha riempito l’aria di emozione e nostalgia, incantando il pubblico presente e lasciando un segno indelebile.

La scaletta scelta per l’evento non avrebbe potuto essere più affascinante ed emozionante. I due artisti hanno attraversato il panorama dei loro grandi successi, regalando ai fan momenti di puro incanto. L’atmosfera si è fatta elettrica con brani come “Bomba o non bomba” e “La leva calcistica della classe ‘68”, che hanno riportato indietro nel tempo tutti coloro che hanno vissuto quei momenti di ribellione e passione giovanile.

L’energia contagiosa di “Modena” e “Bufalo Bill” ha trasportato il pubblico in una dimensione parallela, mentre “La Storia” ha avvolto tutti in un abbraccio di nostalgia e riflessione. L’esibizione di “Peppino” e “Generale” ha fatto riaffiorare ricordi e emozioni profonde legate alla storia italiana.

La coppia capitolina ha poi attraversato le sfumature dell’amore e della vita con “Sotto il segno dei pesci” e “Dolce signora che bruci”, creando un equilibrio tra dolcezza e passione. Il momento intimo di “La donna cannone” ha incantato tutti, mentre brani come “Pablo” e “Che fantastica storia è la vita” hanno trasportato il pubblico in un vortice di emozioni contrastanti.

L’energia è risalita con “Rimmel” e “Titanic”, dimostrando la varietà e la profondità dell’arte di Venditti e De Gregori. La scaletta ha toccato il suo apice con “Alta marea”, regalando una sensazione di libertà e spensieratezza.

La chiusura, con “Sempre e per sempre” e “Buonanotte fiorellino”, ha consegnato al pubblico l’ultima dose di magia e nostalgia, creando un legame indissolubile tra artisti e fan.

Questo concerto segna il ritorno in grande stile di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, dopo il successo della tournée del 2022 e del tour nei teatri italiani concluso a febbraio 2023. Accompagnati da una band di musicisti professionisti che hanno saputo creare un suono unico ed avvolgente, i due cantautori hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di essere presente.

Dopo la serata indimenticabile alla Valle dei Templi il lungo tour, cominciato all’inizio dell’estate alla Terme di Caracalla, che tra l3 altre ha toccato anche Modena, Firenze e Taormina, troverà la sua conclusione il prossimo 21 settembre all’Arena di Verona.

In un mondo in continua evoluzione, la musica di Antonello Venditti e Francesco De Gregori continua a rappresentare un faro di autenticità e passione. Le loro canzoni rimarranno un legame indelebile tra le generazioni, un tesoro musicale da custodire gelosamente.