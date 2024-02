A Mondello, ospitata dallo Splendid Hotel La torre, si è svolta la premiazione dei campioni 2023 di vela, organizzata dalla FIV Settima zona, capitanata dal presidente nazionale, Francesco Ettorre. Premiati il timoniere, Pietro Costantino, di Licata e il prodiere, Salvatore Loggia, di Palma di Montechiaro. I due lo scorso ottobre hanno raggiunto il primo posto nella classifica del campionato di vela 470 (classe olimpica) FIV settima zona, organizzato dal Circolo Velico di Gela, che ha preso il via nel mese maggio. I due agrigentini hanno ritirato il premio consegnato dal consigliere nazionale, Ignazio Florio Pipitone.

Pietro Costantino afferma: ” Questo riconoscimento è frutto della passione per il mare e, in modo particolare, per la vela. Amare la vela significa amare anche la natura e rispettare il mare”. Queste le parole di Salvatore Loggia: “Una giornata emozionante perché la presenza alla premiazione di bambini, adolescenti, adulti, ragazzi diversamente abili dimostra che la vela è uno sport per tutti e che unisce”.