VASTO INCENDIO: CANADAIR IN AZIONE. FOTO

Vasto incendio boschivo in località Piano Corsa, a Racalmuto. Canadier in rifornimento a San Leone per spegnere le fiamme.

Anche a Sciacca vasto incendio, scoppiato nel pomeriggio di giovedì, in contrada “Grattavoli”, precisamente a pochi passi dal parco eolico, in territorio di Sciacca. Impegnate diverse squadre di Vigili del fuoco e Forestale.

Intervenuti dall’alto due elicotteri e due canadair. L’incendio è quasi certo di natura dolosa, perché i punti di fuoco erano due, e distanti fra loro. Le fiamme si sono propagate raggiungendo anche i luoghi naturalistici e più importanti del territorio saccense, come la gola del “Malupassu”, da dove il fuoco è proseguito verso contrada “Pantaliano” e contrada “Cozzo Ciccirata” dove ci sono le pale eoliche.

Da quanto si è appreso per adesso sono andati in fumo circa 70 ettari di territorio, alberi, terreni coltivati, macchia mediterranea, e sterpaglie.

FOTO SALVATORE PISCIOTTO