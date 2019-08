Vanity Models Management, Francesco Pampa lascia il timone a Sal Di Betta nuovo Director

Nuovo nome alla guida della Vanity Models Management, il monrealese Francesco Pampa lascia la guida dell’organizzazione moda a Sal Di Betta, giovane organizzatore eventi moda che conta un esperienza oltre decennale.

Francesco Pampa che ha creato la Vanity nel 2012 con enormi successi in Sicilia in Italia e all’estero lascia per dedicarsi a diversi progetti personali.

Un nuovo impegno invece per Sal Di Betta, che in questo momento è impegnato su diversi fronti, tra eventi, campagne pubblicitarie ed iniziative.

Una nuova sfida per l’empedoclino Sal Di Betta, che in questi anni ha collaborato con la Vanity pur mantenendo una posizione meno centrale.

Una fase di evoluzione all’interno della Vanity, che sfrutterà l’esperienza internazionale e i contatti maturati da Sal per lo sviluppo, la crescita del management e il portfolio di lavoro.

Lo stesso Di Betta afferma:

“Pronti a dare il meglio, insieme al mio staff pronti a sviluppare a far crescere la Vanity Models, Francesco Pampa ha svolto un eccellente lavoro finora, ora è il momento di dare una visione internazionale”.

A Francesco Pampa i migliori auguri per i suoi prossimi progetti futuri, a Sal Di Betta buon lavoro continuando sulla scia dei grandi successi che anno dopo anno sta realizzando.