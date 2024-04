Ignoti teppisti hanno danneggiato la vetrata della porta d’ingresso di “Casa Teresa”, situata in via Ponente, la costruzione in pietra più antica e caratteristica di Lampedusa, tutelata dal Parco archeologico Valle dei Templi e gestito dal Comune. Il raid vandalico è stato messo a segno alcuni giorni fa.

La vetrata d’ingresso è stata mandata in frantumi a colpi di pietra. E’ stato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, dopo l’amara scoperta, a presentarsi alla Tenenza dei carabinieri, formalizzando la denuncia a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare ad identificare l’autore o gli autori del brutto episodio.