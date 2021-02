Vacanze in Sicilia, gli itinerari più belli da segnare in agenda

È una delle grandi bellezze del Bel Paese, l’isola più grande di tutto lo Stivale, particolare per la sua forma e la sua conformazione, ma anche ricca di una storia millenaria e di bellezze impareggiabili. Parliamo della Sicilia, che non stanca mai tra le mete predilette dagli italiani e dagli stranieri per le vacanze in Italia.

Ognuno può fare il viaggio che più preferisce in Sicilia, lasciandosi guidare dalla tintarella, dal relax e dal divertimento del mare e delle spiagge paradisiache oppure dalla cultura e dalla storia dei luoghi tra siti archeologici unici e senza tempo e gioielli artistici di una terra millenaria. E poi c’è anche la tavola con le sue prelibatezze gastronomiche che unite al calore e all’accoglienza dei siciliani creano un’atmosfera che è impossibile trovare altrove.

Ogni momento è buono per poter organizzare le tue vacanze in Sicilia. Non ci credi? Chiedilo a Tramundi, il tour operator online esperto in viaggi di gruppo organizzati in Italia e all’estero. Gli itinerari disponibili per visitare la Sicilia orientale e occidentale, oltre che fare dei tour sulle isole, sono infiniti con tanti momenti dell’anno nei quali partire: ad agosto come a settembre, ma anche a Natale o Capodanno. Basta solo scegliere il periodo e la destinazione, poi a tutto il resto ci pensa Tramundi. E se il viaggio è troppo breve puoi sempre di allungare le tue vacanze unendo anche più itinerari.

La bellezza dei paesaggi siciliani e il modo di vivere che si respira sull’isola è così particolare ed unico tanto da aver coinvolto Goethe, senza dubbio, ne rimarrai rapito anche. Dove andare?

Nella Sicilia Occidentale per un bel percorso di trekking che da Trapani porta a Segesta alla riscoperta del territorio siculo e dei suoi tesori. E per chi non vuole perdersi proprio nulla dell’isola può scegliere il tour completo della Sicilia, dall’Etna alla Via del Sale, senza dimenticare le città d’arte di Montalbano.

Immancabili gli itinerari verso le isole: mini crociera, in caicco, verso le Eolie per capire cosa le rende così tutte belle ma una diversa dall’altra, o anche alla Egadi in barca a vela per una vacanza di otto giorni, da Levanzo a Favignana, passando per Marettimo.

Per chi, infine, voglia fare una full immersion siciliana è da segnare in agenda il “Tour della Sicilia e delle Isole Egadi”. Dieci giorni da favola con mille sfumature diverse: il mare ed i suoi paesaggi, la natura dell’entroterra, le città ed i Patrimoni Unesco, i luoghi della cultura senza farsi mancare il relax. Dall’Etna a Favignana fino a Levanzo e Taormina. Hai deciso? Ci sono sempre nuovi itinerari da mettere in lista.