Fa la pipì davanti ai passanti increduli non curante del passaggio di persone e men che meno dotato di un po’ di senso civico. Un passante lo riprende e lo sporcaccione per tutta risposta lo aggredisce a colpi di stampella e lo insulta. L’increscioso episodio si è verificato in pieno giorno nell’area di Porta di Ponte all’ingresso della via Atenea.

Un richiamo intesa come un affronto. Un sessantenne agrigentino è stato insultato e colpito ripetutamente con una stampella dall’individuo, noto nella zona perché dedito all’accattonaggio, che si è poi dileguato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. L’agrigentino ha riportato contusioni ed escoriazioni sparsi sul corpo.

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