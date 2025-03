Da un lato il rettorato annuncia un rilancio, dall’altro i sindacati denunciano la sua morte. L’Università di Agrigento, purtroppo, è ormai un ente alla deriva, un’istituzione in agonia che lentamente si sta sgretolando sotto il peso di scelte sbagliate e, soprattutto, di una politica che ha preferito ignorarne le reali necessità. La recente conferenza stampa tenuta dai vertici dell’Università di Palermo non fa altro che evidenziare la triste realtà: mentre da una parte si sbandierano cifre che parlano di un incremento delle immatricolazioni, dall’altra la realtà dei fatti è ben diversa. Il taglio di corsi di laurea storici e di grande rilevanza, come quelli legati alle scienze umane e sociali, ha portato a una vera e propria emorragia di studenti, molti dei quali fuori sede, che hanno scelto altre destinazioni più ricche di opportunità.

In questa farsa di “rilancio”, l’Università degli Studi di Palermo, con il Rettore Massimo Midiri e il Presidente del Polo di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino, tenta di far passare come traguardi la creazione di corsi marginali, poco appetibili per gli studenti più preparati e ambiziosi. Corsi come “Lingue e traduzione per i servizi culturali” e “Tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale” possono sembrare adeguati al contesto, ma sono ben lontani dal rispondere alle esigenze di un territorio che ha bisogno di una formazione ben più ampia e strutturata, capace di attrarre realmente studenti da tutta Italia e non solo dalla provincia.

Il Polo di Agrigento, in sostanza, ha visto aumentare il numero degli iscritti, ma non per merito della qualità dell’offerta formativa. La realtà è che molti studenti, attratti dalle nuove opportunità, si trovano però a fare i conti con una situazione strutturale che non ha nulla di promettente. Le difficoltà logistiche e la carenza di servizi universitari, tra cui biblioteche, aule studio e residenzialità universitaria, rimangono irrisolte, nonostante le promesse di una politica che ormai sembra non più in grado di reagire.

L’annunciata apertura del Polo universitario penitenziario è certamente un passo verso l’inclusività, ma non può bastare a nascondere le falle del sistema educativo in città. A questo si aggiunge la debolezza del Consorzio Empedocle Universitario di Agrigento, il cui futuro è tutt’altro che certo, soprattutto alla luce del contenzioso legale con l’Università di Palermo. È evidente che la gestione di questo Polo territoriale sta vivendo una crisi che va ben oltre le parole e i numeri facili da leggere.

Le dichiarazioni ottimistiche dei responsabili dell’Università sono un puro esercizio di retorica che non nasconde più il fallimento di un sistema che non riesce a dare una prospettiva concreta ai giovani agrigentini. Ma l’intervento del Cartello Sociale, che ha preso posizione nei giorni scorsi, sottolinea come la politica debba finalmente farsi carico del futuro dell’Università. Il Cartello Sociale chiede un immediato intervento per evitare che l’Università di Agrigento si trasformi in una simulazione di ateneo, priva di una reale offerta formativa e di opportunità per i giovani. La politica, che fino ad oggi ha visto il mondo accademico come un mero strumento di propaganda, deve finalmente comprendere l’urgenza di interventi strutturali seri e mirati. Altrimenti, rischiamo di veder morire un altro pezzo di speranza per il futuro della nostra provincia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp