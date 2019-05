“Una fiera per costruire”: Giovedì la cerimonia di inaugurazione della terza edizione della Fiera

Si inserisce tra i più importanti eventi a livello regionale, abbraccia un settore di ampio interesse che coinvolge tanto i professionisti quanto i cittadini, racchiude seminari, convegni e diverse iniziative collaterali. Stiamo parlando di “Una fiera per costruire”, promossa e ideata da Gea Comunicazione & Marketing di Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia, quest’anno giunta alla terza edizione, che aprirà i battenti domani, alle 12, al centro commerciale Città dei Templi a Villaseta.

La prima Fiera interamente dedicata all’edilizia per costruire, arredare e ristrutturare casa pone al centro dell’attenzione la bioedilizia e l’ecosostenibilità non tralasciando importanti aspetti che riguardano l’Ecobonus e il Sisma Bonus. Non solo. Si potranno visitare gli stand espositivi di ben 38 aziende per scoprire le ultime novità in fatto di arredi per interni ed esterni, le avanzate tecnologie sugli impianti e, ancora, le innovazioni in fatto di edilizia, infissi e porte, sistemi di pulizia, uso del legno, esposizioni di ceramiche, sanitari, … insomma tutto quello che ruota intorno alla casa, da sempre considerata un “bene essenziale” dall’uomo.

In programma anche gli incontri formativi per i professionisti.

Si comincia già domani, alle 17, con il seminario “Risanamento delle murature dall’umidità di risalita Gruppi elettrogeni – risparmio energetico – salvaguardia dell’ambiente” durane il quale relazioneranno Ambrogio Piero, consulente tecnico Aquapol, e Andrea Angelini, responsabile commerciale Italia Mase Generators Spa. Venerdì, alle 15:30, si terrà il seminario organizzato dalla Cna sui temi “Ecobonus & Sisma Bonus per la riqualificazione dei condomini e da oggi anche delle singole unità immobiliari” e “Edilcassa Un nuovo strumento per tutelare gli interessi degli artigiani e dei lavoratori”. Al tavolo dei relatori Francesco Vitale, presidente provinciale Cna Agrigento; Nello Battiato, presidente regionale Cna Sicilia; Calogero Zimmile, Ordine dei Consulenti del lavoro di Agrigento; Alessandro Platamone, impresa Cna Agrigento Edilplat testimonianza avvio cantiere ad Agrigento; Maurizio merlino, coordinatore regionale Cna Costruzioni Sicilia”. Il seminario sarà moderato da Claudio Spoto.

Sarà “Sicurezza nei luoghi di lavoro” il tema dell’incontro formativo, in programma sabato, alle 17, durante il quale interverrà Luigi Alerci, responsabile marketing Alfalive.

“Una fiera per costruire” è patrocinata dagli Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Agronomi e dei Dottori Forestali, dei Geologi; dei Collegi professionali dei Periti Agrari, Geometri, Agrotecnic; da Inarsind; dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo e dalla Confederazione nazionale dell’Artigianato, della Piccola e Media Impresa.

Gli incontri formativi saranno moderati da Denise Inguanta, blogger di Lettera D.

“Anche quest’anno – afferma Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – non può mancare il contributo dell’Ordine degli architetti a una fiera sull’edilizia rivolta anche ai professionisti perché riteniamo che la sinergia fra imprese, artigianato e liberi professionisti possa essere la strada giusta per un rilancio socioeconomico e professionale delle nostre attività”.

“Esprimiamo compiacimento – commenta Epifanio Bellini, vicepresidente dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento – per il rinnovarsi di un evento che sta diventando una bella realtà utile alle imprese e ai cittadini con l’esposizione delle nuove opportunità connesse al mondo dell’edilizia, all’evoluzione tecnologica finalizzata ad una maggiore qualità del costruito e ultimo ma non meno importante alle misure incentivanti per il recupero del patrimonio edilizio italiano particolarmente vetusto e poco efficiente sotto il profilo della sicurezza ed energetico”.

Le aziende presenti a “Una fiera per costruire”:

Mediterranea Serramenti s.r.l. – Costanza ceramiche – Bua Teloni – Quaranta – Mobili Gentiluomo – Ames – Vaccaro Ceramiche – Baio Infissi – Geomax – Alfa Live – Imgi – Bellanti Sicilmassetti – Scipione Arter Sicilia – Frenda Group – Gabetti – Icolen – Gioacchino Vella – Italcasa – Mediconf – Salvo Orazio – Incorvaia – Burgio Ceramiche – Patti Ceramiche – Predil – Martines – Iacolino – Pontei – Cacciatore Infissi – Coperture e Pareti – Findomestic – Di Naro – Pulisystem – Aquapol – Sweet Waters – Anzalone Marmi – Trovato – Confartigianato – GiberLegno

Domani, alle 12, i giornalisti sono invitati a partecipare al taglio del nastro di “Una fiera per costruire”

Agrigento, 22 maggio