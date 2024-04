Un po’ di Agrigento alla “Festa dei Fiori” di Acireale, una settimana ricca di eventi ideata nel 2017. Visto il notevole successo ottenuto dalla edizione 2024 del Mandorlo in Fiore, il coordinatore della kermesse agrigentina, l’Assessore Carmelo Cantone, è stato chiamato ad organizzare una “pagina” di Folklore, anche in occasione della manifestazione acese.

“L’invito formulatomi dall’ effervescente Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, mi ha certamente fatto molto piacere, perché evidenzia che il buon lavoro svolto unitamente al mio team, è stato notato e apprezzato anche fuori Agrigento. L’eco del programma che abbiamo realizzato col Sindaco Miccichè e che, ovviamente, ha varcato i nostri confini territoriali, ha indotto anche chi organizza “grandi eventi” in altre cittadine siciliane, a richiedere il “nostro prodotto artistico” ed inserirlo il sabato sera nella loro festa. L’occasione è stata propizia anche per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

Ospiti della serata, insieme ai Gruppi folk agrigentini Citta di Agrigento, Kerkent e Gergent, che hanno animato le vie e le piazze della cittadina catanese, Max Gazze, Le Vibrazioni, Mario Venuti e Radio 105.