Un party per il Fileno CVA Canicattì medaglia d’Oro a Bruxelles

Light Dinner, ieri sera alle piscine dell’Hotel Costazzurra Museum & SPA di San Leone ad Agrigento, per celebrare la medaglia d’ oro, miglior vino bianco, tra i vini italiani, conquistata al Concorso Mondiale de Bruxelles 2022, dal Fileno 2021, Grillo DOC Sicilia, prodotto da CVA Canicattì.

La serata evento, voluta dal Distretto Turistico Valle dei Templi, è stata organizzata da CVA in collaborazione con Costa del Mito.

Così Giovanni Greco presidente di CVA: “ Noi ci inseriamo nel contesto della bellezza e della valorizzazione del territorio e di quanto di buono si può fare per la sua crescita. La provincia di Agrigento esprime tante eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, riconoscibilità e valorizzazione”.

Per l’enologo Giuditta Raccuglia: “È importante conoscere bene la variabilità dei vitigni. Le nostre uve – afferma – provengono da tenute più ampie rispetto ad un’azienda a corpo unico. Quando un nostro vino viene premiato con un riconoscimento così importante è per noi un successo e un motivo di orgoglio. Per realizzare i nostri bianche – conclude l’enologo- usiamo tecniche di vinificazione molto semplici, cercando di esaltare la qualità del territorio”.

Infine, l’enologo Tonino Guzzo, che da consulente guida gli enologi in house, ha detto: “ Questo traguardo è il frutto di un lavoro importante iniziato in questa cooperativa tanti anni fa. CVA ha creduto in un progetto di qualità chiudendo la filiera e fidelizzando i produttori che sono i veri protagonisti di questa serata. Abbiamo tanti bravi produttori che ci seguono per produrre uve di grande qualità. Per giungere a questi obiettivi – conclude Guzzo – non basta una cantina organizzata e con persone professionalmente preparate, ma ci vogliono uve di altissima qualità”.

Soddisfazione per la riuscita della partecipata e piacevole serata è stata espressa da Fabrizio La Gaipa, presidente DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, che ha pensato all’evento per esaltare gli abbinamenti tra il Fileno 2021 e i sapori dei prodotti che nascono nei 150 chilometri della Costa del Mito.

Costa del Mito, infatti, tratteggia un percorso di degustazioni e abbinamenti cibo-vino appositamente studiato per esaltare le produzioni agroalimentari che provengono dalla costa lunga 150 chilometri del Distretto turistico della Valle dei Templi.

Un esempio di sinergia tra pubblico e privato che vede protagonista un vino che è diventato simbolo non solo di CVA Canicattì ma di un intero territorio che abbraccia le provincie di Agrigento, Trapani e Caltanissetta.