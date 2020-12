Un Natale senza eventi tra luci e solidarietà

Agrigento si prepara a festeggiare il Natale tra addobbi e solidarietà, per aiutare i cittadini più fragili e in difficoltà a non sentirsi soli durante la seconda ondata dell’emergenza sanitaria. Un fascio di luce tricolore percorre tutta la via Atenea da Porta di Ponte e fino a piazza Gallo, nei pressi del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, gli uffici del Municipio e la Camera di Commercio. Un Natale “nazionalista” che nel tempo del Covid, che ci obbliga ad essere sempre più uniti e solidali ha il suo perché. Un Natale di luci e colori non solo in centro, ma anche nei quartieri e in periferia, così come ha ricordato l’assessore Costantino Ciulla che ha voluto ringraziare imprenditori e commercianti per aver contribuito a tenere accesa una luce di speranza. “Abbiamo scelto il tricolore – ha aggiunto l’assessore in quota Fratelli d’Italia con delega, tra l’altro a tempo libero, grandi eventi e spettacoli, cultura – perché quest’anno volevamo rappresentare l’unità nazionale in un anno travagliato dal punto di vista sociale, economico ma soprattutto sanitario. Abbiamo scelto via Atenea, centro della città, quale simbolo di un momento di festa ma anche di consapevolezza del difficile momento che stiamo vivendo. Ecco il motivo di questa scelta diversa dal solito. Per il viale della Vittoria, invece, sono state accese le luminarie tradizionali, che illumineranno anche la “passeggiata” della città. Ma non abbiamo dimenticato i quartieri. Stiamo istallando alberi di Natale nelle periferie perché nessuno si debba sentire escluso. Un grande sforzo, che sosteniamo con l’aiuto del Parco Archeologico della Valle dei Templi e dell’assessorato Sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana. Ma quello che ci rende felici di più sono i privati e le aziende che stanno collaborando”. In questo clima natalizio il welfare comunale ha pensato anche a mettere in moto la macchina degli aiuti per i più fragili. L’amministrazione scende in campo per aiutare i bambini che fanno parte di famiglie in difficoltà economiche, avviando per la prima volta in città il “regalo Sospeso”. Un concreto aiuto pensato per i bambini meno fortunati che in questo Natale rischiano di non trovare un giocattolo sotto l’albero. L’iniziativa dal duplice valore: vuole incentivare gli acquisti natalizi presso gli esercizi commerciali della città e le famiglie che quest’anno non possono permettere l’acquisto di regali per i propri piccoli. “Chiunque voglia donare – è stato detto – fino a domenica 20 Dicembre, potrà acquistare un articolo in uno dei negozi di giocattoli, cartolerie e librerie aderenti e lasciarlo, appunto, in sospeso. L’elenco degli esercizi aderenti è pubblicato sul sito del Comune. Domenico Vecchio