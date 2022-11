Un comandante per la Polizia Locale di Agrigento

“Non esiste alcun rapporto lavorativo col dott. Giuseppe Montana e non sono in corso procedure di mobilità che lo vedono interessato”.

Il Segretario generale del Libero Consorzio comunale di Agrigento dott. Pietro Amorosia, interviene con una nota, sulla notizia diffusa da alcuni organi di stampa secondo cui, l’attuale comandante della Polizia Municipale di Gela Giuseppe Montana, avrebbe chiesto ed ottenuto il nulla osta per trasferirsi dal Comune di Gela al Libero Consorzio Comunale di Agrigento in una posizione dirigenziale.

“Al momento – chiarisce ulteriormente il Segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento – i procedimenti diretti alla copertura di eventuali posti vacanti in organico devono ancora essere attivati da questo Ente”. Montana potrebbe arrivare alla Polizia locale di Agrigento attualmente priva di un comandante ed in totale confusione dopo che Gaetano Di Giovanni è stato rimosso ed è in procinto di trasferirsi all’Asp di Enna dove ricoprirebbe un ruolo di manager.

Serve un un uomo di esperienza e di spessore che abbia i titoli ed attitudine al comando per restituire ordine e funzionalità al Comando dei vigili urbani del Capoluogo che vanta una tradizione importante e deve riprendere un ruolo centrale