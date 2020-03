Ultima partita di regular season per Agrigento. Ecco il tuo avversario: Bertram Tortona

Ultima partita di regular season per la Fortitudo Agrigento.

Dopo lo stop forzato del campionato a seguito dell’emergenza coronavirus, i biancazzurri, secondi in classifica nel Girone Ovest, ritornano sul parquet, ospiti del PalaOltrepò di Voghera per il match – a porte chiuse in ottemperanza al decreto del Governo – di lunedì 9 marzo (ore 19) contro la Bertram Tortona.

L’imprevista pausa, tuttavia, non ha scalfito le motivazioni del gruppo: coach Devis Cagnardi, infatti, ha svolto il normale programma di allenamenti (a porte chiuse) e ha potuto saggiare lo stato di forma dei giocatori nell’amichevole vinta 105 a 80 contro il Green Basket Palermo che sta disputando un ottimo campionato di Serie B.

Tra i biancazzurri c’è Tony Easley in formato MVP: nel match casalingo contro Napoli, l’americano ha sfoggiato una prestazione super mettendo a referto una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, aggiudicandosi il titolo di miglior straniero del Girone Ovest sia per punti che per valutazione (33).

I leoni di Tortona ruggiscono poco. Attualmente sono fuori dalla zona playoff. Le aspettative sono riposte nei due rinforzi di spessore Severini e Sanders.

Sul versante opposto, i leoni di Tortona sono reduci dalla vittoria conseguita a Latina contro la Benacquista; un successo, tuttavia, che non cancella il percorso – fin qui molto incostante – degli uomini di coach Ramondino.

Il numero 9 è la sintesi della stagione dei bianconeri: nono posto in classifica a quota 26 punti, nona difesa con 74.9 punti di media incassati e infine, nono attacco con 73.4 punti di media realizzati.

A gennaio la dirigenza ha piazzato un doppio colpo in entrata con gli innesti di Luca Severini e dell’americano Jamarr Sanders (al posto di Gaines), due uomini di fiducia di Ramondino che li ha allenati a Casale Monferrato con eccellenti risultati.

In particolare, Sanders – 13 punti a partita con 5.5 rimbalzi e 4.2 assist – è un giocatore davvero temibile, di grande forza fisica (1,93 x 95 kg) ed eclettico, potendo ricoprire tutti e tre i ruoli perimetrali.

Probabile starting five: Mascolo, Tavernelli, Severini, Sanders, Grazulis.