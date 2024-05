Ultima giornata del campionato di serie D senza grandi pretese per le tre squadre agrigentine che militano nel torneo e che hanno già raggiunto la salvezza. Il campionato si chiude qui per l’Akragas, il Canicattì e per il Licata. Nessuna di queste squadre ha raggiunto obiettivi ambiziosi posizionandosi nella griglia dei playoff. L’Akragas ospita allo stadio “Esseneto” di Agrigento, il Portici che deve salvarsi e dunque lotterà a denti stretti.

“Sarà una partita difficile come sono state tutte le partite di questo campionato – ha detto in sala stampa l’allenatore biancazzurro Marco Coppa. Non c’è nessun risultato scontato. Noi naturalmente giocheremo per vincere, come abbiamo sempre fatto. Il nostro approccio, la nostra mentalità non cambia. Sono partite difficili”. L’Akragas, nonostante la salvezza, è reduce da due sconfitte maturate a Siracusa e col San Luca. “Abbiamo perso male – aggiunge Coppa. Questo non giustifica il fatto che si poteva fare meglio, si può fare sempre meglio”. Fischio d’inizio alle 15.

Questa la probabile formazione Akragas: Sorrentino, Mannina, Fragapane, Cipolla, Rechichi, Garufo, Sinatra, Puglisi, Litteri, Di Mauro, Casadidio.

Chiude il campionato in casa, allo stadio “Saraceno” di Ravanusa, il Canicattì allenato da Orazio Pidatella. Ospite di giornata il pericolante San Luca che spera nella vittoria (e nella contestuale sconfitta del Portici) per poter evitare i play out.

“Sarà una partita come tutte le altre – dice Daniele Trombino, allenatore dei portieri del Canicattì, intervenuto in sala stampa, ieri, al termine della rifinitura. Noi saremo sul pezzo come sempre – aggiunge. Abbiamo preparato la gara con scrupolo e determinazione per dare seguito ai risultati positivi dell’ultimo periodo. Vogliamo dimostrare al pubblico che noi abbiamo acquisito una mentalità vincente”. Fischio d’inizio alle 15.

Questa la probabile formazione Canicattì: Pietroluongo, Amenta, Raimondo, Tedesco, Loza. Petrucci, Salvia, Frangiamone, Sidibe, Iezzi, Bonilla.

Trasferta, infine per il Licata di mister Pippo Romano. Si gioca contro la Vibonese, terza forza del campionato. Non ci sarà Alessandro Cappello per l’ultimo match del campionato a Vibo Valentia. Decimo giallo per il difensore e dunque squalifica automatica. Ottavo giallo per capitan Orlando, il secondo per Scopelliti.

La probabile formazione Licata: Valenti, Calaiò, Orlando, Lanza, Graci, Currò, Pedalino, Rotulo, Scopelliti, Minacori, Haberkon.

Gara in programma allo stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo, con inizio alle 15.