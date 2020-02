Ubriaco danneggia auto, poi aggredisce i poliziotti. Lui arrestato, due agenti in ospedale

Mancava poco alla mezzanotte, quando giungeva alla centrale operativa della polizia di Stato, la segnalazione di un cittadino di Agrigento, che denunciava il danneggiamento volontario della propria autovettura da parte di un soggetto, che si dava alla fuga a bordo di un’utilitaria fiat 500 di colore bianco.

Partita immediatamente una nota di segnalazione alle Volanti sul territorio, pochi minuti dopo una pattuglia intercettava in viale Leonardo Sciascia, il veicolo segnalato e procedeva al controllo del conducente L.G., 40 anni, residente a Raffadali, il quale, sebbene con una versione diversa, ammetteva la condotta segnalata.

Agli agenti non sfuggiva che il soggetto fermato mostrava sintomi tipici dello stato di alterazione psicofisica derivante da ebbrezza alcoolica; pertanto, procedevano ai prescritti accertamenti alcolemici, rilevando tassi di concentrazione ben al di sopra del consentito.

All’atto delle contestazioni di legge, l’uomo dava in escandescenza aggredendo due poliziotti, costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ stato tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’arresto è stato convalidato e all’uomo applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizioni.