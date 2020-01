Ubriaco dà fastidio ai passanti: polizia evita il peggio. Denunciato 38enne agrigentino

Un 38enne di Agrigento, ubriaco fradicio ha creato il caos in via Atenea. E’ stato subito individuato, bloccato, denunciato e “allontanato” dagli agenti della sezione Volanti. Tutto quanto ieri notte. Avrebbe infastidito passanti, esercenti e avventori di attività lavorative della movida.

Da lì a qualche momento la situazione stava per prendere un’altra piega, e degenerare in qualche caso di violenza. Immediato l’intervento dei poliziotti, i quali, hanno trovato l’individuo in atteggiamento di sfida. Hanno tentato di procedere all’identificazione.



Per tutta risposta, ha preso ad agitarsi, ma non è stato facile riportarlo alla ragione. E’ stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale. Inoltre gli agenti a carico del 38enne hanno elevato una multa (oramai da tempo è diventato amministrativo il reato di ubriachezza molesta), applicandogli un divieto di allontanamento di 48 ore dalla via Atenea.