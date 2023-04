Tutto pronto per il Giro di Sicilia con arrivo ad Agrigento

Tutto pronto per il Giro di Sicilia, la gara ciclistica a tappe giunta alla ventisettesima edizione e organizzata da Rcs Sport e Regione Siciliana, con arrivo domani, 11 aprile, ad Agrigento. La prima tappa, da 159 chilometri, porterà le venticinque squadre al via da Marsala al traguardo di piazza Vittorio Emanuele, nel centro della città dei Templi. IL PERCORSO La carovana attraverserà i territori agrigentini di Menfi, Sciacca, Caltabellotta, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle. L’arrivo in piazza Vittorio Emanuele è previsto per le 15.20/15.30.

LE TAPPE Giorno 12, per quella che sarà la seconda tappa, partenza da Canicattì con arrivo a Vittoria di 193 km.; giorno 13 terza tappa da Enna a Termini Imerese per complessivi 150 km.; infine il 14 aprile quarta ed ultima tappa da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre dopo 216 km. I PROTAGONISTI Al via il vincitore dell’ultima edizione del Giro di Sicilia Damiano Caruso. Tra i velocisti in gara Elia Viviani, presente con la Nazionale italiana di ciclismo su pista. LE MAGLIE Quattro le maglie in palio: oltre alla giallorossa di leader della classifica generale, saranno assegnate anche quella ciclamino per la classifica a punti, la verde pistacchio al leader del gran premio della montagna e la bianca al vincitore della classifica giovani.

DIVIETI E PARCHEGGI Sarà una giornata complicata per la viabilità ad Agrigento, con il centro cittadino chiuso già dalle prime ore del mattino. E trovare un parcheggio libero sarà difficile. Istituto il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti zone della città: piazza Vittorio Emanuele dalle ore 14 del 9 aprile alle ore 23 dell’11 aprile; via Europa ambo i lati dalle ore 6 alle ore 20 dell’11 aprile; piazzale Ugo La Malfa area comunale adiacente il boschetto lato sud/est come da circoscrizione dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; piazza Fratelli Rosselli dalla mezzanotte del 10 aprile alle ore 23 dell’11 aprile; via Francesco Crispi ambo i lati dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico 11 dalle 7 fino a cessato bisogno dell’11 aprile; piazza Aldo Moro dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile; via Luca Crescente ambo i lati con rimozione forzata e divieto assoluto di sosta dalla mezzanotte alle 20 dell’11 aprile.

LA VIABILITA’ Istituito inoltre il divieto di circolazione in piazza Vittorio Emanuele, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei carabinieri e della Questura dalle ore 6 fino alle 23 dell’11 aprile; via Europa dalle 6 alle 20 dell’11 aprile; piazza Fratelli Rosselli dalla mezzanotte del 10 aprile alle 23 dell’11 aprile; via Francesco Crispi dalle 12 fino a cessato bisogno dell’11 aprile; via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico 11 dalle 6 alle 23 dell’11 aprile; via Luca Crescente divieto di circolazione nel tempo strettamente necessario per il passaggio dei ciclisti.

I PERCORSI ALTERNATIVI I mezzi provenienti da via Gramsci – zona cimitero Bonamorone – e diretti verso il centro della città possono transitare attraverso il viale Della Vittoria con direzione via Giovanni XXIII – Via Cicerone e bretella Nord-Est in uscita. Quelli provenienti da via Cicerone possono transitare anche per via San Vito e De Gasperi e via Ragazzi del 99. La via Imera sarà chiusa al traffico veicolare con direzione piazza Vittorio Emanuele all’altezza del ponte Garibaldi. Viene fatta eccezione solamente ai residenti, ai mezzi di soccorso, taxi e mezzi di pubblica utilità. Via Delle Torri sarà chiusa al transito con direzione piazza Marconi. Chi deve recarsi nella parte sud della città potrà transitare dal tunnel Piedigrotta e raggiungere la zona sud della città.

TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO Sarà sospeso il servizio di trasporto urbano nella giornata dell’11 aprile, dalle 12 fino al cessato bisogno, con esclusione della linea 4, della linea 5 Agrigento – Calcarelle e della linea extraurbana Agrigento – Montaperto – Giardina Gallotti. Per quanto riguarda le fermate di partenza e di arrivo degli autobus extraurbani. A partire dalle ore 8 di Pasquetta e fino alle ore 23, o comunque fino a cessato bisogno, niente più fermate fra piazzale Rosselli e piazza Vittorio Emanuele. La Sais ha comunicato infatti che le fermate di partenza e arrivo sono momentaneamente spostate in viale Sicilia a Fontanelle.