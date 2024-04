Il distretto turistico anticipa i prossimi appuntamenti.

I dati sul turismo nell’agrigentino, per l’anno 2023, registrano un aumento. L’amministratore del Dmo, distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, e’ fiducioso che il trend positivo possa continuare anche per il 2024 e in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il distretto ha preso parte alla 26esima TravelExpo di Terrasini, dove sono state lanciate le sei proposte per allungare le stagionalità turistiche in Sicilia. Sembra che nell’agrigentino si stia diffondendo il “turismo di lusso”, per trascorrere il tempo in lussuose stanze d’albergo o in case che differiscono notevolmente da dove si risiede abitualmente. Dmo lavora ai prossimi appuntamenti: quello del prossimo 11 maggio con la coppa golf costa del mito che si terrà al Resort Verdura di Sciacca e, poi, un ospite d’eccezione, il cui nome è ancora segreto, un’occasione promozionale per il territorio.

