TUA, semafori intelligenti per rendere più veloce e sicuro il trasporto urbano

Installato un nuovo impianto semaforico nella frazione di Montaperto

Nota stampa -Semafori intelligenti al servizio della mobilità urbana ad Agrigento. La TUA, società del gruppo SAIS Trasporti che si occupa del trasporto urbano nella città della Valle dei Templi, ha puntato sull’innovazione tecnologica per velocizzare il tragitto degli autobus ma anche per effettuare in totale sicurezza e rapidità la fermata nella frazione di Montaperto.

La chiusura di piazza Belvedere a Montaperto ha causato il restringimento dell’incrocio tra via Gorizia e via San Giuseppe, la vicina fermata del trasporto urbano correva infatti il rischio di essere spostata, creando notevoli disagi ai passeggeri, soprattutto ai più anziani, che sarebbero stati costretti a percorrere a piedi un tratto con pendenze considerevoli. Per risolvere il problema la TUA, in collaborazione con il Comune di Agrigento e l’Assessorato regionale alla Mobilità, ha installato un innovativo impianto semaforico che comunica con gli autobus collegandosi al sistema centrale dicontrollo della TUA. Quando il mezzo è in arrivo avviene automaticamente l’attivazione del rosso in tutte le direzioni, bloccando di fatto l’incrocio al traffico veicolare e pedonale per il tempo necessario al conducente per effettuare la manovra in totale sicurezza.