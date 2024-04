Iniziano le discussioni per migliorare il turismo con proposte concrete per allungare le stagionalità

Palermo, 3 aprile 2024 – Giunta alla sua ventiseiesima primavera, Travelexpo, la Borsa Globale dei Turismi più importante da Roma in giù, in questo primo anno di autentica ripresa del settore si preoccuperà di come migliorare il turismo del prossimo quinquennio. L’appuntamento è, come da tradizione, venerdì prossimo, alle ore 11, presso il CDSHotel Città del Mare di Terrasini, con numeri da record.

Infatti, parteciperanno ai confronti e agli scambi economici quasi 1.300 protagonisti del turismo internazionale, fra 62 operatori siciliani, nazionali ed esteri (tour operator, catene alberghiere, vettori aerei e marittimi e società di servizi) che hanno aderito a questa edizione con una propria esposizione dimostrando grande interesse verso il sistema distributivo delle agenzie di viaggio; circa 600 visitatori professionali che pernotteranno a Terrasini in rappresentanza di circa 320 ragioni sociali; altri 600 visitatori professionali, secondo le previsioni, che parteciperanno all’evento senza pernottare; 20 giornalisti accreditati.

I seminari, dedicati al futuro della Sicilia turistica, al distretto del lusso, alle Dom, alle nuove professioni del turismo, all’Intelligenza Artificiale, al trasporto aereo, a Salute&Benessere e alla Sicilia Capitale Europea dell’Enogastronomia 2025, saranno anche trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Travelnostop.com e condivisi sui social.

Il tema dell’allungamento delle stagionalità sarà il fil rouge attorno a cui ruoterà la manifestazione. “A Travelexpo – anticipa Toti Piscopo, patron della manifestazione – in un rapporto di continuità con i primi 25 anni riposti in archivio, ci concentreremo sulla Sicilia turistica del prossimo quinquennio. Il 2024 segna il primo anno di questa nuova era post-pandemica e l’alto livello di partecipazione di espositori presenti a Travelexpo conferma sia la ripresa dell’incoming che dell’outgoing. Un futuro che inevitabilmente vedrà gli attori del comparto lavorare intensamente per raggiungere l’obiettivo dell’allungamento della stagionalità, esigenza che è comune a tutte le Regioni italiane. Per questo, in occasione di Travelexpo, lanceremo tre proposte ai governi nazionale e regionale e inviteremo a stipulare una alleanza strategica pubblico-privato per lavorare insieme sul COME e COSA fare subito”.

“Le imprese private della filiera turistica, al pari dei sindacati – prosegue Piscopo – sono interessate e disponibili, purchè i tre livelli di governo – nazionale, regionale e locale – siano disponibili a fare la propria parte da subito, affinché si possa essere operativi sin da questa prossima stagione. Siamo anche pronti ad affiancare operativamente il governo locale, insieme alle Associazioni del terzo settore, per contribuire a dare una svolta fortemente orientata all’allungamento delle stagionalità turistiche”.