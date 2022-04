Tragico scontro sulla Ss 118, muore un uomo

La tragedia si è consumata in pochi attimi. Per chi era alla guida di una delle due autovetture, non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Il tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. A scontrarsi un Suv bianco, e una Citroen Picasso. L’uomo alla guida di quest’ultima auto, un cinquantaseienne, è deceduto. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e le ambulanze del 118. Il conducente del Suv, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Ancora poca chiara la dinamica dell’accaduto.