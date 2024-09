Un quarantaseienne di Santa Margherita di Belìce, Aldo Nieli, è morto in un incidente stradale avvenuto al Passo del muraglione, nella zona del valico dell’Appennino tosto-romagnolo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione del sinistro, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto di grossa cilindrata su cui viaggiava.

Cadendo ha riporto un grave trauma toracico e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei sanitari che hanno tentato di tutto per rianimarlo e salvargli la vita. Sotto shock la piccola comunità margheritese dove Nieli aveva parenti ed amici.

Il 46enne, era sposato e padre di due figlie, Si era trasferito in provincia di Forlì entrando nell’Esercito, precisamente all’interno della base logistico-addestrativa di Milano Marittima e aveva preso parte a diverse missioni all’estero: in Iraq, Afghanistan e Libano. Era un grande appassionato di moto e di equitazione.