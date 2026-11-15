CAMMARATA — Una domenica di passione sportiva si è trasformata in tragedia a Cammarata, nel Agrigentino, dove un pomeriggio allo stadio si è concluso con la morte improvvisa di un tifoso. Domenico Sciacchitano, 63 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre assisteva alla partita tra il Kamarat e l’Akragas, valida per il campionato di Eccellenza girone A della Sicilia. L’uomo, che domani avrebbe compiuto 63 anni, si trovava sugli spalti insieme a circa un millimetro di spettatori quando è stato colto dalla crisi cardiaca a soli sette minuti dal triplice fischio.

I soccorsi e la corsa contro il tempo

Attorno al minuto 38 della ripresa, la situazione sugli spalti si è improvvisamente mossa. Notando il malore, lo speaker dell’impianto ha immediatamente interrotto la cronaca della gara chiamando a gran voce il personale medico e i sanitari presenti nell’impianto sportivo. I primi soccorritori sono intervenuti tempestivamente, riuscendo in un primo momento a rianimare Sciacchitano.

Tuttavia, con il passare dei minuti, le condizioni dell’uomo sono precipitate. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e successivamente l’elisoccorso per tentare il trasporto d’urgenza. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, per il 63enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno dovuto constatare il decesso.

Una comunità sotto choc

Domenico Sciacchitano era conosciuto e stimato a Cammarata come una persona dedita alla famiglia e al lavoro, un cittadino che aveva scelto di trascorrere un pomeriggio di svago seguendo la squadra del proprio cuore. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale e gli sportivi presenti allo stadio.

Il cordoglio della società e lo stop ai social

La notizia ha scosso profondamente la dirigenza e la squadra della SSD Kamarat 1972. Il presidente Giuliano Traina ha espresso il cordoglio di tutta la società sportiva:

“In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata. Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità”.

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