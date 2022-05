Tra i dieci migliori ristoranti siciliani, alla “Foresteria Planeta” i “Tre Cappelli”

Il ristorante La Foresteria Planeta, Wine Resort a Menfi, è stato premiato con i “Tre cappelli” dalla Guida “I Ristoranti e i Vini d’Italia” dell’Espresso, edizione 2022, rientrando tra i migliori 10 ristoranti della Sicilia. Un prestigioso riconoscimento che testimonia un grande lavoro di squadra che mette sempre al primo posto la cura degli ospiti, Guidato dallo chef Angelo Pumilia, il ristorante propone una cucina in linea con quella che è la filosofia sostenibile delle aziende Planeta, e del resort stesso, che nell’ultimo anno è entrato a far parte del circuito Ecoluxury, l’unico brand al mondo che attesta la Sostenibilità delle strutture ricettive di alta gamma e premia le più virtuose per la realizzazione di progetti in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.