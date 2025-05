Dal 14 al 16 maggio 2025 torna a Realmonte, in provincia di Agrigento, la rassegna-concorso nazionale Euterpe-Musica, un appuntamento diventato ormai irrinunciabile per le scuole medie ad indirizzo musicale. Giunta alla diciassettesima edizione, la manifestazione si svolgerà presso il Madison di realmonte e coinvolgerà 18 istituti scolastici provenienti da tutta la Sicilia e da una scuola della Campania. Il concerto finale con le premiazioni si terrà sabato 17 maggio alle ore 17:30, nel Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento.

L’evento, tra i più apprezzati a livello nazionale, unisce formazione musicale e valorizzazione dei giovani talenti, all’interno di un format non competitivo che punta sull’espressione artistica più che sulla sfida tra scuole.

La rassegna-concorso nazionale Euterpe-Musica è nata con l’obiettivo di offrire una vetrina pubblica alle scuole medie ad indirizzo musicale, promuovendo non solo le competenze tecniche ma anche le capacità espressive e creative degli studenti. In oltre quindici anni di attività, l’iniziativa ha coinvolto negli anni più di 22.000 partecipanti, contribuendo in modo significativo alla promozione della musica come strumento di crescita e inclusione.

Organizzata dagli Istituti comprensivi “Garibaldi” di Realmonte e “Esseneto” di Agrigento, con il contributo di docenti e professionisti del settore, la rassegna è cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama della didattica musicale.

La manifestazione non prevede una classifica finale: non ci sono vincitori assoluti, ma ogni scuola riceve un riconoscimento che evidenzia le peculiarità della propria formazione, valorizzando sia i piccoli gruppi che le orchestre complete e i solisti. Questo approccio inclusivo rappresenta una scelta educativa precisa, volta a premiare la dedizione e il talento senza alimentare lo spirito competitivo.

Un’innovazione dell’edizione 2025 è l’introduzione di PlayTime, una sezione dedicata interamente all’improvvisazione musicale. Gli studenti avranno la possibilità di esibirsi in composizioni estemporanee, mettendo alla prova la propria creatività in tempo reale. Questa proposta rende Euterpe-Musica un unicum tra le rassegne scolastiche italiane, offrendo ai giovani musicisti uno spazio per sperimentare e andare oltre l’esecuzione classica.

Il concerto conclusivo, in programma per il 17 maggio, sarà anche l’occasione per ricordare il prof. Giuseppe Cammarata, docente di chitarra dell’Istituto “Garibaldi” e figura molto amata nel panorama musicale locale, scomparso prematuramente. In sua memoria verrà consegnato un premio speciale, simbolo di un’eredità culturale e didattica che continua a vivere attraverso la musica.

