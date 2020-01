Tolo Tolo da record, file nei cinema di Agrigento e provincia

Cinema, incasso record per Zalone: 8,6 mln in un giorno

Cinema, incasso record per Zalone: 8,6 mln in un giorno Nell’ultimo mese i titoli italiani superano i 45 mln di euro Roma, 2 gen. (askanews) – Incasso record per “TOLO TOLO“, il nuovo film di e con Checco Zalone uscito ieri nelle sale: le persone che hanno scelto di vederlo registrate da Cinetel sono state 1.174.285 per un incasso pari a 8.668.926 di euro. Ottimo dato anche per il cinema italiano: gli incassi dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dei titoli in sala hanno complessivamente superato i 45 milioni e mezzo di euro (45.527.037). Il dato è così ripartito: “Il primo Natale” di e con Ficarra e Picone, al cinema dal 12 dicembre, ha raggiunto 13.746.190 di euro mentre “L’immortale”, debutto alla regia di Marco D’Amore, ha incassato ? 5.945.188. I due titoli del weekend successivo, “Pinocchio” di Matteo Garrone e “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek, usciti il 19 dicembre, hanno rispettivamente incassato 11.662.209 e 5.504.524 di euro. A questi si aggiungono gli 8.668.926 di euro di Zalone che ha aperto l’anno superando ogni aspettativa e il suo precedente film, “Quo vado?”, che aveva esordito con 7.360.192 euro.