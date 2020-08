Il mare più bello della Sicilia: un paradiso di spiagge mozzafiato

Quando si parla di acque cristalline e distese di sabbia bianca, il pensiero corre spontaneo ai lidi della Sicilia. Qui si trovano alcuni dei tratti di costa più suggestivi del mondo, con le loro sfumature brillanti, il cielo terso, le onde trasparenti perfette per le immersioni.

Non è facile stilare un elenco completo delle migliori spiagge dell’isola, perché queste sono veramente tantissime e tutte stupende. Oltre alle spiagge più vicine ad Agrigentop che tutti conosciamo, ne riportiamo alcune famose in tutto il pianeta per l’incanto dei paesaggi e per il panorama da cartolina: luoghi ideali dove trascorrere le vacanze!

Scala dei Turchi

La cosiddetta Scala dei Turchi è un autentico capolavoro della natura: una pietra preziosa incastonata nel verde della vegetazione, contraddistinta da una magnifica falesia che cade a picco sul mare. Siamo nell’area di Realmonte, in provincia di Agrigento, dove le rocce modellate dal vento assumono un aspetto simile a quello di una maestosa scalinata.

Questa spiaggia è uno dei simboli della zona, ed è raggiunta ogni anno da centinaia di visitatori. Nonostante ciò, le acque sono sempre limpide.

Cala Rossa

A nord-ovest dell’isola di Favignana si estende la meravigliosa Cala Rossa. Il nome deriva da un importante avvenimento storico, ovvero le guerre puniche, che tinsero il suolo locale del colore del sangue.

Oggi, ovviamente, non rimane nulla di questo macabro periodo: il litorale è un vero e proprio spettacolo, un trionfo di romantiche insenature, gruppi di alberi rigogliosi e onde cobalto che si infrangono contro la riva. A questa perla dell’arcipelago delle Egadi si arriva in barca oppure a piedi, attraverso un sentiero selvaggio e incontaminato ottimo per il trekking.

Alicudi Porto

Presso il porto di Alicudi è presente un altro fantastico lido, conosciuto per l’appunto come Alicudi Porto. Il mare abbraccia tutte le gradazioni del blu e dell’azzurro, e le barchette variopinte costituiscono una cornice a dir poco artistica.

Qui la sabbia è sostituita da ciottoli levigati, i fondali sono smeraldini e pieni di pesci argentei. Un simile scorcio è un toccasana per gli occhi e per l’anima.

Isola dei Conigli

Quella in oggetto è una delle maggiori attrazioni dell’arcipelago delle Pelagie, nonché secondo molti una delle spiagge più belle in assoluto. Le acque sono di un turchese incredibile, e creano uno scenografico contrasto con le rocce scure; il mare scintilla come una gemma sotto la luce del sole. Non è raro avvistare le tartarughe Caretta Caretta, che hanno scelto questo luogo da fiaba come habitat per i propri nidi.

Perché “Isola dei Conigli”? Quest’area, nelle antiche carte nautiche, era indicata come “Rabbit Island” semplicemente per un errore di traduzione di un termine arabo. Il reale significato del vocabolo, infatti, era “collegamento”, a causa della posizione strategica del territorio.

San Vito Lo Capo

Eccoci a un altro tesoro della Sicilia, San Vito Lo Capo in provincia di Trapani: una spiaggia che vi consentirà di effettuare un tuffo nel passato con la sua atmosfera dominata dal silenzio e dalla quiete. L’azzurro della distesa marina si sposa con il candore della sabbia e con le tonalità pastello delle casette, dando vita a uno scenario degno dei migliori dipinti.

Sarà un piacere passeggiare mano nella mano con la vostra dolce metà in una zona così affascinante! E, dopo aver fatto il bagno, ricordate di assaggiare i deliziosi piatti della tradizione in uno dei tanti ristorantini.

Mondello

Il lido di Mondello è di certo uno dei più celebri d’Italia, e forse anche d’Europa. Si tratta della destinazione ideale per chi ama il mare e la cultura: potrete sguazzare in onde pulitissime, visitare siti archeologici e contemplare le ville in stile Liberty tutt’intorno. Non dimenticate la macchina fotografica, soprattutto se vi fermate fino al tramonto, quando il cielo si colora di rosso, rosa, oro e arancione.

Scopello

Concludiamo la nostra rassegna con la sensazionale spiaggia di Scopello, una frazione del comune di Castellammare del Golfo. Questo piccolo paradiso è formato da calette da sogno, ed è così tranquillo che a volte si sente soltanto il mormorio delle acque. Nelle vicinanze, però, ci sono diversi bar e ristoranti che offrono pietanze squisite.

Avrete l’opportunità di rilassarvi, di provvedere alla vostra tintarella, di fare amicizia con gli abitanti e con gli altri turisti. In più, i fondali sono eccellenti per gli appassionati di snorkeling!