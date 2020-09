“Ti amo Italia”: viaggio nel Belpaese, La Scala dei Turchi sui vasetti Nutella

C’è anche un’immagine della Scala dei Turchi sui vasetti di Nutella nella special edition “Ti amo Italia”. E quale prodotto più iconico se non la celebre crema alle nocciole per promuovere il bello che da Nord a Sud caratterizza il Paese, in un momento di difficoltà per il turismo nazionale? Grazie alla collaborazione di Ferrero con Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, dal 12 ottobre arriva sugli scaffali dei supermercati la serie limitata di 30 vasetti i cui protagonisti sono luoghi iconici di tutte le regioni italiane: dal Gran Sasso in Abruzzo ai Faraglioni di Capri in Campania, dal Lago di Como in Lombardia ai trulli di Alberobello in Puglia. E ancora dalle Langhe del Piemonte alla Scala dei turchi in Sicilia, solo per citare alcuni degli scorci riprodotti sulle confezioni della Nutella. I vasetti saranno l’inizio di un viaggio che porterà i consumatori a visitare virtualmente 30 località italiane, rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code presente su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove ogni consumatore potrà inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del Paese rivisitate in chiave Nutella. “Un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche – ha dichiarato il presidente Enit, Giorgio Palmucci – Enit promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, lo fa con ben 28 sedi in tutto il globo. Questo progetto contribuirà ad affermare l’italianità e le eccellenze del made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile”. “Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno – dichiara Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia – In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’Enit per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia”.