Terrore per un incendio in abitazione

Un corto circuito avrebbe innescato un maxi incendio all’interno di un’abitazione, al primo di uno stabile, di via Giacomo Dei Medici, una traversa di via Agrigento, nell’abitato di Favara. L’immobile è di proprietà di una famiglia favarese, fuggita in tempo dall’appartamento. Hanno rischiato tanto, ma per fortuna, non si registrano feriti. Tutto quanto è accaduto questa mattina.

Subito le fiamme si sono estese divorando ogni cosa, mentre il fumo ha invaso l’intera palazzina, e il vicinato. Sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, accorsi con più mezzi. I vigili hanno circoscritto le fiamme, ed evitato che il rogo si potesse estendere ulteriormente, e si potessero verificare possibili crolli.

Dopo circa un’ora l’incendio è stato completamente domato. Passato il pericolo i pompieri hanno effettuato un sopralluogo, volto alla ricerca dell’origine dell’incendio. Nella zona si sono portati i carabinieri di Favara per gli accertamenti del caso.