Tentò di uccidere un medico dell’ospedale Cervello di Palermo che si era rifiutato di prescrivergli un farmaco. Lo aggredì alle spalle con un taglierino colpendolo alla testa e ferendolo a un orecchio. La polizia ha arrestato Paolo Montalbano, 23 anni di Sciacca, residente a Ribera, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per tentato omicidio.

Il medico, mentre si trovava nella sua stanza di servizio ed era impegnato in una conversazione telefonica, è stato raggiunto dal suo aggressore, che brandendo un taglierino ha iniziato a colpirlo al volto, provocandogli una grave lesione all’orecchio destro, nonchè al braccio sinistro, recidendone un tendine. Le indagini e le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno consentito di accertare che l’autore della brutale aggressione era un paziente della vittima.