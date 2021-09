Tendenze hairstyle estate 2021: sì alla luminosità

Quest’anno andrà di moda la luminosità, come spiegano gli esperti nel settore dell’hairstyle. Si tratta di una tendenza che merita un doveroso approfondimento, nata durante i periodi di lockdown, come riflesso della voglia di aggiungere un tono di colore e di splendore al grigiore della quotidianità.

La luminosità e tendenze estate 2021

Come anticipato poco sopra, il trend di questa estate prevede un tono cromatico luminoso e brillante, unito ad alcuni tagli molto particolari come il pixie e lo shag. Durante i mesi estivi molte donne scelgono di portare i capelli corti, così da riuscire a far fronte al caldo massiccio e al solleone, oltre che per una questione di comodità nella cura dei capelli. Non sono da escludere anche altre opzioni particolarmente gettonate, per certi versi classiche, come il carré e i tagli di capelli in stile anni ’70, che puntualmente tornano in voga ogni anno. Per quel che riguarda la scelta del colore giusto per un hairstyle estivo, bisognerebbe preferire solo prodotti di buona qualità, valutando tra uno schiarente o una tinta per capelli, come quelle proposte da Bennet ad esempio. Queste ultime permettono infatti di ottenere un effetto wow duraturo, così da rimanere impeccabili per tutto il periodo estivo.

Tornando alle principali tendenze di questa estate, non si può non citare la tanto amata tecnica del balayage, un vero must in questo periodo dell’anno.

Si parla delle sfumature con effetto “capelli baciati dal sole”, un trattamento molto complesso da realizzare a casa; per questo motivo, si consiglia dunque di evitare il fai da te e di rivolgersi ad un centro estetico specializzato.

Gli altri trend per l’hairstyle estivo 2021

Come ogni anno, tornano all’attacco anche le maschere di bellezza, specialmente se si parla di quelle a base di prodotti naturali. Una delle opzioni in assoluto più gradite è la maschera a base di acqua e di aloe vera, e lo stesso discorso vale per quelle che sfruttano le ricche proprietà dell’olio di oliva, dell’olio di cocco e dell’aceto di sidro di mele. Ma le tendenze da sperimentare in questo periodo non sono finite, ce n’è un’altra che merita di essere presa in considerazione; si tratta del mollettone.

Tale accessorio quest’anno sembra essere diventato il protagonista di molti look di star amate in tutto il mondo, da Meghan fino ad arrivare a Karlie Kloss, passando per Bella Hadid. Persino Chiara Ferragni non è rimasta insensibile al trend dei mollettoni, come dimostrano diverse foto pubblicate sui propri account social.