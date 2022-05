Tante Case, Tante idee sostiene “Agrigento capitale della cultura 2025”

L’associazione Tante Case Tante idee, che riunisce i titolari di B&B e case vacanza, sposa in pieno l’iniziativa di candidare Agrigento a Capitale della Cultura italiana per il 2025. “L’iniziativa – sostiene il presidente dell’associazione, Domenico Vecchio – è certamente realizzabile e sostenibile. Agrigento e tutta la provincia circostante hanno le carte in regola per conquistare questo ambito traguardo che potrebbe cambiare la vita dei suoi abitanti e l’economia di tutto il territorio. Comunque vada, è certamente una spinta in più per far conoscere e apprezzare il nostro territorio. Per questo la nostra associazione c’è e sosterrà l’iniziativa fino alla fine.”