Il nuovo supermercato Lidl di Porto Empedocle è stato al centro di una disputa per mesi, a causa della sua posizione critica in prossimità della trafficata strada statale 115 sud occidentale sicula, in un’area spesso congestionata, soprattutto durante i periodi estivi. L’Anas, considerando l’accesso stradale problematico, aveva inizialmente opposto resistenza all’apertura della struttura.

Tuttavia, nonostante le obiezioni, il supermercato Lidl era già stato completato e pronto per l’apertura, con l’assunzione di personale già in attesa di iniziare le proprie mansioni. La situazione burocratica ha ritardato di parecchi mesi l’inaugurazione prevista in primavera.

Finalmente, sembra che la soluzione sia stata raggiunta dopo lunghe trattative con l’Anas. Si ipotizza l’uso di una strada laterale con accesso dedicato originariamente all’approvvigionamento dei magazzini. Questa soluzione alternativa potrebbe risolvere la questione e consentire l’apertura del supermercato entro poche settimane.

Se questa proposta sarà accolta e il nuovo accesso sarà approvato, il supermercato Lidl potrebbe finalmente aprire le sue porte a Porto Empedocle, risolvendo così i problemi burocratici che hanno impedito l’apertura del negozio per così tanto tempo.

Nonostante la prospettiva di una soluzione imminente ai problemi burocratici, rimane un nodo cruciale: il traffico. La strada statale 115 sud occidentale sicula è notoriamente congestionata, caratterizzata da diversi accessi, inclusi quelli che portano all’Hotel dei Pini, a un incrocio diretto a Villaseta e due intersezioni, una delle quali dotata di semaforo per Porto Empedocle.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che potrebbe vedere la risoluzione di una lunga disputa e l’apertura imminente del nuovo supermercato Lidl a Porto Empedocle.