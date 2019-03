Sud del sud: sta per uscire il libro del giornalista Alan David Scifo

ARAGONA. Si intitola “Sud del sud” ed è l’opera del giornalista Alan David Scifo pronta ad uscire il 18 marzo. “Chi non rischia non saprà mai come andrà a finire. Questo libro – dice l’autore – rappresenta un punto finale dopo anni a fare un lavoro che spesso ti dà meno di quanto ti aspetti e un punto di partenza per riuscire a guardare oltre. Dentro c’è la nostra terra, con i suoi pregi e i suoi difetti, con una politica che da anni ripete che si può vivere di solo turismo ma poi non riesce a concretizzare alcun progetto.

Intanto i paesi si svuotano e quella provincia che può vivere di solo turismo rimane vuota mentre chi è fuori può solo ammirarla da lontano. A fare da cornice al diario di bordo di un giornalista, tante storie: dalla mafia ai beni confiscati, dagli inganni del randagismo costruito a tavolino fino allo strano destino delle miniere e l’incubo tumori, due temi associati in molti paesi. E tanto altro ancora. Dentro c’è tutto me stesso, ci sono notti a scrivere e riscrivere, leggere e rileggere. Uscirà il 18 marzo”.