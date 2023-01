“Stralcio cartelle” , al comune di Agrigento se ne discuterà il prossimo 30 gennaio durante la seduta del consiglio comunale. Il comune di Cianciana ha già deciso di aderire alla sanatoria di tutte le cartelle esattoriali arrivate alla riscossione, relative alle annualità che vanno dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 riguardanti, le tasse locali come Tari, Imu, Canone Acqua, così come prevede la Legge di Bilancio 2023.

Un modo per far fronte alla difficoltà, vissuta da parte di molte famiglie, nel pagare regolarmente le cartelle esattoriali. La sanatoria, inserita nella Legge di Bilancio 2023, è facoltativa per i tributi a carattere locale. I comuni dovranno decidere entro il 31 gennaio, tramite apposita delibera, se accettare questa possibilità, anche in forma parziale, per le cartelle IMU e TARI emesse fra il 2010 e il 2015. In mancanza di delibera si applica , comunque, lo stralcio di sanzioni e interessi. Insomma, il governo Meloni ha lasciato la facoltà di decidere alle amministrazioni locali. Tutto dipenderà dal bilancio del singolo Comune: se i soldi scarseggiano si dovrà fare cassa anche tentando di recuperare le vecchie tasse.