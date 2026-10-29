Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato l’atteso bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada NC 4 (in contrada Fauma) e della SPR 24 (Agrigento-Cattolica Eraclea). L’appalto, del valore complessivo di 930.000 euro (più Iva), punta a riqualificare due arterie stradali strategiche per la viabilità provinciale, i cui cantieri dovranno chiudersi entro un anno dalla consegna formale dei lavori.

L’intervento è interamente finanziato con i fondi dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. La messa in sicurezza della contrada Fauma e della Agrigento-Cattolica Eraclea riveste un’importanza cruciale per il territorio: le due strade collegano infatti aree caratterizzate da un’alta densità di attività produttive e agricole. Inoltre, specialmente durante i mesi estivi, le due vie rappresentano fondamentali percorsi alternativi per raggiungere e decongestionare la strada Statale 115 e la strada Provinciale 29, assorbendo ingenti flussi di traffico turistico e locale.

Dettagli economici e modalità di gara. L’importo a base d’asta di 930mila euro comprende al suo interno 27.900 euro destinati agli oneri per la sicurezza, quota quest’ultima non soggetta a ribasso. Per snellire i tempi di assegnazione, le procedure amministrative si svolgeranno in modalità integralmente telematica e ricorrendo al criterio dell’inversione procedimentale.

Scadenze e presentazione delle offerte. Il bando è già consultabile ufficialmente sull’albo pretorio online dell’Ente. Le aziende interessate a partecipare dovranno far pervenire le proprie offerte economiche entro e non oltre le ore 12 del prossimo 30 novembre 2026. La presentazione della documentazione sarà gestita esclusivamente attraverso la piattaforma digitale certificata “Maggioli” in uso al Libero Consorzio. I plichi telematici saranno successivamente aperti il mattino seguente, 1 dicembre 2026 alle ore 8:30, presso la sala gare del Gruppo Contratti dell’ex Provincia, sita in via Acrone 27 ad Agrigento.

Tutte le informazioni al link:

https://servizi-provincia-agrigento.e-pal.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/6012949

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