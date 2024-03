Nella settimana del Mandorlo in fiore non si ferma “Storie di una Capitale”, il podcast che racconta persone e personaggi di Agrigento che hanno contribuito alla crescita culturale del territorio in vista dell’anno più atteso per tutta la città, quel 2025 che vedrà Agrigento capitale italiana della cultura. Ospite in studio con il videomaker Marco Gallo sarà il regista teatrale Marco Savatteri, reduce dal successo di Camicette bianche al Teatro Pirandello, e grande artista contemporaneo, fondatore della Casa del musical e protagonista con “L’alba degli Dei” di uno degli eventi più seguiti durante l’estate agrigentina. La puntata integrale, prodotta da Southmovie comunicazione, è visibile sul canale YouTube di AgrigentoOggi e sui canali social di Storie di una Capitale.