Il podcast che celebra i personaggi di Agrigento, con Alfonso Cartannilica e la sua “Satira Agrigentina”.

Arriva una nuova puntata di “Storie di una capitale”, il podcast curato dal videomaker Marco Gallo che racconta persone e personaggi di Agrigento che hanno contribuito alla crescita culturale della città che nel 2025 diventa Capitale italiana della cultura. Questa settimana l’ospite è Alfonso Cartannilica, protagonista con la pagina social Satira agrigentina, seguita da un pubblico molto vasto che coinvolge sia gli adulti che i più giovani. Negli anni la satira ha saputo affrontare tematiche importanti evidenziando i problemi ed i malumori dei cittadini cercando di strappare un sorriso pur sollevando non poche discussioni in base all’argomento trattato. Durante il podcast viene raccontato come è nata l’idea e quanto c’è di costruito dietro il percorso di Satira agrigentina.