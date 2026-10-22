Domenica prossima 25 ottobre, in occasione del primo treno storico dell’autunno organizzato da Fondazione FS e Regione Siciliana, proveniente da Palermo e già tutto esaurito, l’Associazione Ferrovie Kaos rende noto che la stazione di Porto Empedocle sarà aperta e fruibile per i visitatori. “In particolare – spiega il presidente dell’Associazione Ferrovie Kaos Nino Mistretta – a partire dalle ore 11 circa, sarà possibile visitare il restaurato Magazzino Merci di Porto Empedocle Centrale dove sarà proiettato il filmato emozionale che racconta la storia della Ferrovia dei Templi con una ricostruzione in 3D”.

“Sarà possibile visitare la stazione di Porto Empedocle con la sua collezione di cimeli ferroviari anche nel primo pomeriggio, inoltre gli appassionati di fotografia potranno cogliere l’occasione di fotografare il treno storico grazie ad una corsa intermedia che partirà alle 15 da Porto Empedocle Succursale diretta ad Agrigento Bassa per poi fare ritorno nuovamente alla stazione Succursale. I soci dell’Associazione Ferrovie Kaos saranno presenti in stazione per accompagnare i visitatori”, conclude Nino Mistretta.

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