Inflitti 3 anni e 6 mesi di reclusione per il 29enne Salvatore Russotto, accusato di stalking e danneggiamento ai danni di una delle titolari di un pub della via Atenea. La sentenza è stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. La condanna, ridotta di un terzo per effetto del rito abbreviato, è di sei mesi in meno rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Elettra Consoli al termine della requisitoria.

L’imputato dovrà pure risarcire la donna che si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Calogero Meli. Lo scorso anno il gip aveva disposto una perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato. Il medico Leonardo Giordano, incaricato di eseguirla, ha riconosciuto un disturbo della personalità, ma ha escluso che infermità tali possano incidere sulla capacità di intendere e volere.

La vicenda risale alla scorsa estate, quando l’imprenditrice ha denunciato di essere vittima di nuovi atti persecutori da parte del giovane che, per fatti uguali, dopo tre anni di carcere, era tornato in libertà perché ritenuto “incapace di intendere e volere”. Dopo le nuove denunce il gip aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento con la sottoposizione del braccialetto elettronico.

Poche ore dopo la notifica del provvedimento da parte della polizia sarebbe andato nel locale dell’imprenditrice distruggendo arredi, insegne, tabelle e lampadari. Nelle ore successive sarebbe andato a casa della donna lasciando sulla sua auto la copia dell’ordinanza cautelare. Il provvedimento poi è stato aggravato e ha portato al ritorno in carcere del ventinovenne.