L’assessorato regionale delle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, ha pubblicato il decreto di impegno definitivo per un finanziamento di 1,33 milioni di euro destinato alla realizzazione dell’impianto di illuminazione e all’efficientamento energetico e domotico dello stadio Esseneto di Agrigento.

Le risorse provengono dai fondi del Piano sviluppo e coesione 2021-2027, assegnati dallo Stato per la realizzazione di progetti strategici in Sicilia. Dopo un anno dall’annuncio del finanziamento, con l’accreditamento delle somme sarà possibile procedere alla gara d’appalto per l’avvio degli interventi.

L’assessore Aricò ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti per lo sport agrigentino:

«Ad un anno dall’annuncio del finanziamento, oggi con l’accreditamento delle somme si potrà procedere alla gara d’appalto per la realizzazione degli interventi di illuminazione ed efficientamento energetico nello stadio Esseneto. Sono interventi che i tifosi attendono da un decennio e che andranno a favorire il lavoro della società calcistica locale, permettendo lo svolgersi delle partite anche in ore serali, così da usufruire di una struttura più moderna, sostenibile e all’avanguardia».

La possibilità di disputare gare in notturna rappresenta un passo fondamentale non solo per l’esperienza degli spettatori, ma anche per l’adeguamento dello stadio agli standard richiesti per le categorie professionistiche.

L’erogazione delle somme avverrà tra il 2025 e il 2029, con pagamenti destinati al Comune di Agrigento, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

L’efficientamento energetico e la domotica consentiranno un’ottimizzazione dei consumi e una gestione più moderna dello stadio, garantendo non solo un risparmio a lungo termine, ma anche un impatto ambientale ridotto.

Il finanziamento per il nuovo impianto di illuminazione dello stadio Esseneto rappresenta una svolta per lo sport locale, andando incontro a esigenze che da anni venivano segnalate dalla società calcistica e dai tifosi.

Consentire lo svolgimento di partite in orari serali significa ampliare il pubblico, migliorare la fruizione dell’impianto e offrire nuove opportunità alla comunità sportiva agrigentina. L’adeguamento ai requisiti delle categorie professionistiche, inoltre, apre la strada alla possibilità di ospitare eventi sportivi di maggiore prestigio, con ricadute positive sull’economia locale e sull’immagine della città.

Questo intervento non è solo un’opera pubblica, ma un vero investimento per il territorio. Lo sport è un potente veicolo di promozione sociale e culturale, e la riqualificazione dello stadio Esseneto può contribuire a valorizzare l’identità sportiva di Agrigento e la sua capacità di attrarre eventi e visitatori.

È fondamentale che l’illuminazione sia solo un primo passo verso una riqualificazione più ampia della struttura, puntando su efficienza energetica, sostenibilità e accessibilità.

Un’occasione, dunque, da sfruttare appieno per il futuro dello sport agrigentino.

